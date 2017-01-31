Fransa'da Cumhurbaşkanı Seçimlerine Doğru

Fransa'da merkez sağın cumhurbaşkanı adayı François Fillon'un eşi ve iki çocuğu hakkındaki iddialara bir yenisi daha eklendi.



Fransız Le Canard Enchaine dergisi, Penelope Fillon'un "milletvekili danışmanı sıfatıyla" 8 yıl boyunca aldığı maaş ve yine bir dergide kendisine haksız yere ödenen paranın toplam miktarının 900 bin avroya ulaştığını yazdı.





Dergi, François Fillon'un iki oğluna ise yine parlamenter danışmanı sıfatıyla toplam 84 bin avro ödendiğini iddia etti.



François Fillon, geçen hafta bir televizyon kanalında iki oğlunun 2005-2007 yıllarında avukat olarak kendisine senatoda danışmanlık yaptığını söylemişti.



Fransız dergisi, iki oğlunun 2005 ve 2007 yılları arasında avukatlık yapma yetkisinde olmadığını ileri sürdü.



Dergi, Fillon'un oğullarından büyük olanın 2007'de biten sözleşmeden 5 ay sonra, küçük olanın ise 4 yıl sonra resmen avukat olarak görev yapma yetkisine sahip olduğunu belirtti.



Geçen haftaki sayısında, Penelope Fillon'un eşi François Fillon'a ve başka bir milletvekiline kağıt üzerinde "danışmanlık" yaparak 8 yılda 500 bin avro maaş ve bir dergiden hiç çalışmadan 100 bin avro gelir sağladığını yazan Le Canard Enchaine, bugünkü sayısında ise gerçekte haksız yere elde edilen paranın miktarının 900 bin avroyu bulduğunu iddia etti.



Bu arada BFM televizyonu, bugün mecliste yapılan polis aramasında ünlü politikacının eşinin mecliste çalıştığına dair hiçbir ciddi kanıt elde edemediğini duyurdu.



BFM kanalı, parlamenter danışmanı sıfatı ile maaş alan Penelope Fillon'un hiçbir zaman parlamentoya giriş kartı almadığını ve yine parlamentoya ait resmi internet sitesinden elektronik adrese de sahip olmadığını bildirdi.





Penelope Fillon'un "milletvekili danışmanı sıfatıyla maaş alması" ile ilgili yapılan ön soruşturma çerçevesinde polis ekipleri bugün Ulusal Meclis'e operasyon düzenlemişti.



Operasyon sırasında Penelope Fillon'un iş sözleşmesinin arandığı öne sürülürken, arama işlemlerinin Meclis Başkanı Claude Bartolone'nun dün akşam izin vermesi sonrası gerçekleştirildiği belirtilmişti. Fillon ve eşinin de ön soruşturmaya ilişkin savcılık tarafından dün ifadesi alınmıştı.



Fransız Le Canard Enchaine dergisinin, Penelope Fillon'un eşi François Fillon'a ve başka bir milletvekiline kağıt üzerinde "danışmanlık" yaparak haksız yere 8 yılda 500 bin avroya yakın maaş aldığını öne sürmesi üzerine konu hakkında Ulusal Mali Suçlar Savcılığı tarafından ön soruşturma başlatılmıştı.



Ön soruşturma, "Kamu kaynaklarının kötüye kullanılması, kurumsal varlıkların suistimali ve suçun gizlenmesi" iddialarıyla açılmıştı.



Penelope Fillon, yine eşinin siyasi gücünden faydalanarak, "La Revue des Deux Mondes" isimli edebiyat dergisinde hiç çalışmadan kısa bir süre içinde 100 bin avroya yakın gelir sağlamakla suçlanıyor.