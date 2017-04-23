Fransa'da Cumhurbaşkanı Seçiminin Ilk Turu Başladı
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Seçmenlerin Gustave Flaubert Ortaokulu'na gelişi Fransız vatandaşların oy kullanması Fransız vatandaşlarla röportaj Tunus'ta yaşayan Fransız vatandaşları, Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk tur oylaması için sandık başına gitti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Seçmenlerin Gustave Flaubert Ortaokulu'na gelişi
Fransız vatandaşların oy kullanması
Fransız vatandaşlarla röportaj
Tunus'ta yaşayan Fransız vatandaşları, Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk tur oylaması için sandık başına gitti. Seçmenler, başkent Tunus'taki Gustave Flaubert Ortaokulu'nda oy kullandı.