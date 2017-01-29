Fransa'da Cumhurbaşkanı Seçimine Doğru

Fransa'da iktidardaki Sosyalist Parti'nin (PS) cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçimin ikinci turu için oy verme işlemleri başladı.



Bu sene yapılacak cumhurbaşkanı seçimi öncesinde düzenlenen ön seçimin ikinci turunda eski Eğitim Bakanı Benoit Hamon ve eski Başbakan Manuel Valls yarışıyor.



Ülke genelindeki 7 bin 530 sandıkta yaklaşık 2 milyon seçmenin oy kullanması bekleniyor.



Adaylardan Hamon, Paris'in güneybatısındaki banliyösü Trappes'da oy kullanırken, Valls ise Paris'in güneyinde bulunan seçim bölgesi Evry'de oy verdi.



Oy verme işlemi, yerel saatle 19.00'da sona erecek.



İlk turda yaklaşık 1,7 milyon kişi sandığa gitmişti. Hamon yüzde 36,03 oyla birinci olurken, Valls yüzde 31,48 oyla ikinci olmuştu. Adaylardan yüzde 17,52 oyla 3. olan Arnaud Montebourg, Hamon'a destek verdiğini açıklamıştı.