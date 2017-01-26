Fransa'da Cumhurbaşkanı Seçimine Doğru

Fransa'da iktidardaki Sosyalist Partinin (PS) cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçimin birinci turunu ilk iki sırada bitiren eski Eğitim Bakanı Benoit Hamon ve eski Başbakan Manuel Valls, ikinci tur öncesi televizyonda canlı yayınlanan tartışma programında kozlarını paylaştı.



Ekranlarda yaklaşık iki saat süren tartışmada Hamon, yoksullara düzenli mali yardım ve çevre korumasına önem vereceği vaadinde bulundu. Küresel ısınmanın bütçe açığından daha ciddi bir sorun olduğunu belirten Hamon, "Bankacılarla müzakere edebilirsiniz ancak doğa ile müzakere edemezsiniz." dedi.



Rakibini gerçekçi olmamakla itham eden Valls ise "Fransa'nın önemli bütçe açıkları olduğunu ve kamu kaynaklarının plansız ve düşünülmeden harcanamayacağı" görüşünü dile getirdi.



Hamon ile Valls, seçilmeleri halinde milletvekillerinin yakın akrabalarını danışman olarak mecliste işe almalarının önüne geçebilmek için gerekli yasal düzenleme yapma sözünü verdi.



BFM kanalının söz konusu televizyon programına ilişkin yaptığı anket, seçmenlerin yüzde 60'ının Hamon'u "daha inandırıcı" bulduğunu ortaya koydu. Valls'i "daha inandırıcı" bulanlar yüzde 37'de kaldı, katılımcıların yüzde 3'ü ise görüş belirtmedi.



Fransa'da 29 Ocak Pazar günü gerçekleştirilecek ikinci turda Sosyalist Partinin cumhurbaşkanı adayı kesinlik kazanacak.



Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu nisan, ikinci turu ise mayıs ayında yapılacak.



Son anketler, merkez sağ Cumhuriyetçi Partinin adayı François Fillon'un cumhurbaşkanlığı yarışında önde olduğunu gösteriyor.