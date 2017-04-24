Fransa'da Cumhurbaşkanı Seçimi İkinci Turunda Macron'un Şansı Yüksek

Cumhurbaşkanı seçimi ilk turu oylamasının sandık çıkış anketlerine göre ikinci tura yükselen "En Marche" (Yürüyüş) Hareketi'nin lideri Emmanuel Macron, yapılan bir başka ankete göre, ikinci turda seçmenlerin yüzde 62'sinin oyunu alarak cumhurbaşkanı olabilir.



Kamu yayıncısı France 2 televizyonunun Ipsos-Sopra Steria şirketine yaptırdığı ankete göre, iki adayın yarışacağı ikinci turda Macron, oyların yüzde 62'sini alabilecek.



Sandık çıkış anketlerinin belli olmasının ardından Fransız nüfusuna göre belirlenmiş farklı gruplardan 2 bin 24 kişinin katıldığı ankette, Emmanuel Macron'un rakibi Marine Le Pen yüzde 38 oy alabiliyor.



Başbakan Bernard Cazeneuve, Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, Sosyalist Parti'nin adayı Benoit Hamon, Cumhuriyetçiler Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı François Fillon, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, eski Başbakan Manuel Valls, sonuçların belli olmasının ardından Macron'a oy verme konusunda çağrı yapan siyasetçiler arasında yer almıştı.



France 2'nin hazırlattığı sandık çıkışı anketine göre hiçbir aday, cumhurbaşkanı seçilebilmek için ilk turda gerekli yüzde 50 salt çoğunluğu elde edememişti.



Buna göre, Macron oyların yüzde 23,7'sini alarak seçimden birinci çıkmış, Le Pen de yüzde 21,7'lik oy oranıyla ikinci olmuştu.



İlk turda ilk iki sırayı kazanan Macron ve Le Pen, 7 Mayıs'ta düzenlenecek ikinci tur oylamada yarışacaklar.



İlk tur seçimin resmi sonuçlarının Anayasa Konseyi tarafından 26 Nisan Çarşamba günü yerel saatle 20.00'ye (TSİ 21.00) kadar açıklanması bekleniyor.



İkinci turda kazanan aday, 14 Mayıs'a kadar Cumhurbaşkanı François Hollande'dan görevi devralacak.