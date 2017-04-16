Fransa'da Cumhurbaşkanı Seçimi İçin Geniş Güvenlik Önlemi

Fransa'da 23 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde 50 binden fazla polis ve jandarma görev yapacak.



Le Journal du Dimanche gazetesine açıklamalarda bulunan Fransa İçişleri Bakanı Matthias Fekl, ülkedeki terör tehdidinin sürdüğünü ve yüksek düzeyde olduğunu belirtti.



Fransa'da mart ayı içerisinde terörist faaliyetleri dolayısıyla 19 kişinin tutuklandığını ifade eden Fekl, "Hiçbir tehdit gözardı edilmiyor." dedi.



Fekl, ilk turu 23 Nisan'da, eğer salt çoğunluk sağlanamazsa ikinci turu 7 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçimi için 50 binden fazla polis ve jandarmanın görev yapacağını bildirdi.



Bütün sonuçların, İçişleri Bakanlığında toplanarak gerçekliğinin saptanacağını dile getiren Fekl, sonuçların gönderilmesi esnasında kullanılacak elektronik ortamın güvenliği için de gerekli önlemleri aldıklarını kaydetti.



Önümüzdeki pazar gerçekleşecek seçimin ilk turunda yaklaşık 47 milyon seçmen, yaklaşık 67 bin merkezde oy kullanabilecek.



Kasım 2015'te düzenlenen, 130'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği terör saldırıların ardından ülkede olağanüstü hal ilan edilmiş, olağanüstü hal daha sonra ülkede bu yıl yapılacak seçimleri de kapsayacak şekilde uzatılmıştı. Ülke aynı zamanda başka terör saldırısıyla da sarsılmıştı.