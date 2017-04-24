Fransa'da Cumhurbaşkanı Seçimi

Alman hükümeti, Fransa'da dün yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinin ilk turunda Yürüyüş Hareketinin lideri Emmanuel Macron'un birinci çıkmasını olumlu karşıladı.



Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Georg Streiter, bugün başkent Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Fransa'da alınan kararın Fransızların seçimi olduğuna işaret ederek, "Ancak bu aynı zamanda Alman-Fransız ilişkilerinin, dış politikanın ve Avrupa politikalarının da temel parçasıdır. Bu nedenle, Alman hükümetinin de bu seçimleri büyük bir ilgi ile izlemesi normaldir." dedi.





Streiter, Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert'in, sosyal medya sayfası Twitter'den paylaştığı mesaj ile Macron'un başarısından memnuniyet duyduğunu açıklamasının, Fransa'daki seçimlere müdahale olarak algılanmaması gerektiğini ifade ederek, "Açıkça Avrupa'dan yana tavır takınan, onlarca yıldan beri Alman-Fransız ilişkilerinde yaşanan dostluğu, iyi, sıkı ve güven dolu ilişkileri hiç kısıtlamadan daha da sürdüreceğini ve geliştireceğini beklediğimiz bir aday var." diye konuştu.



Basın toplantısına katılan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schaefer de Almanya ve Avrupa'daki insanların çoğunun Fransa'daki seçim sonucuna sevindiğini tahmin ettiğini belirterek, "Fransız seçmenlerinin oyunun Avrupa'dan yana olmasından dolayı memnunuz ve rahatladık." ifadelerini kullandı.



Avrupa'da son yıllarda yaşanan Brexit gibi bazı endişelerden sonra Fransız seçmenlerin Avrupa'dan yana açık bir sinyal verdiklerini ifade eden Schaefer, "Bu sevinilebilecek bir durum. Seçmenlere somut tekliflerde bulunmuş ve son yıllarda Fransa'nın siyasi yaşamında ortaya çıkmış, Avrupa ve reform yanlısı bir politikacı var. Bu yüzde yüz olmasa bile, siyasi açıdan büyük çapta bizim de istediğimizi kapsıyor." şeklinde konuştu.