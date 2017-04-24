Fransa'da Cumhurbaşkanı Seçimi

Fransa'da "En Marche" (Yürüyüş) Hareketi'nin lideri Emmanuel Macron'un, cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunu kazanması, Paris borsasını coşturdu.



Liberal eğilimli Macron'un ilk tur zaferinin ardından borsa, pazartesi günü yaklaşık yüzde 4'lük artışla açıldı. Büyük bankaların hisseleri ise ortalama yüzde 8 değer kazandı.



Yerel saat ile 9 itibarıyla Societe Generale yüzde 8,3, Credit Agricole yüzde 7,68, BNP Paribas yüzde 6,74 artışla hisseleri en fazla artan bankalar oldu.



Paris Borsası'ndaki en büyük çok uluslu 40 şirketten oluşan CAC 40 endeksi ise yüzde 8,3 artış gösterdi.





Macron, dün yaptığı ilk açıklamada, seçimi kazanması halinde sorunların çözümü önünde engel olan sistemi reformdan geçirme sözü vermişti.



Macron, "Eğer iki hafta sonra seçimi kazanırsam, 30 yıldır sorunların çözümü önünde engel olan sistemi reformdan geçireceğim." diye konuşmuştu.



Macron, güçlü bir Fransa ile AB'nin yeniden inşasının da önceliği olacağı mesajını vermişti.



7 Mayıs'taki ikinci turda Emmanuel Macron ile aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi'nin lideri Marine Le Pen yarışacak.