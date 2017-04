Fransa'da Cumhurbaşkanı Seçimi

Fransa'da 11 adayın yarıştığı cumhurbaşkanı seçimin ilk turunda oy verme işlemi devam ediyor.



Ülkede 5. Cumhuriyetin 8. Cumhurbaşkanının seçiminde, Paris'in 15. Bölgesinin Belediyesine oy vermeye gelen seçmenler uzun kuyruklar oluşturdu.



Oy vermek için sırada bekleyen Beatrice Brisset, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşlık görevini yerine getirmeye geldiğini ifade ederek "Cumhurbaşkanı seçiminde çok aday olması insanların dikkatlerini dağıtıyor. Ancak demokrasi bu. Herkes sandıkta seçimini yapıyor." dedi.



Adrian Pichart ise bugünkü seçim sonuçlarını sabırsızlıkla beklediğini ve birinci turun önemli olduğunu kaydetti. Pichart, "(Aşırı sağcı Ulusal Cephe partisinin adayı) Marine Le Pen ve (aşırı solcu) Jean-Luc Melenchon'un ikinci tura geçmesini istemiyorum. Eğer ikinci tura ikisi geçerse önümüzdeki 5 yıl Fransa için felaket olur." diye konuştu.



Oyunu kullandıktan sonra AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Asli Galvin, "Çocuklarımla oy vermeye geldim çünkü Marine Le Pen'in ikinci tura geçme tehlikesi olduğu için oy vermekten başka şansımız yok. Bu seçim bir turluk bir seçim gibi ve başka seçimimiz yok. Bu yüzden, Le Pen'in seçilmemesi için en iyi adaya oy verdim. Bu bizim tek motivasyonumuz." ifadesini kullandı.



Oy verme işlemi saat 20.00'de (TSİ 21.00) sona erecek. Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu için sandık başına giden seçmenlerin oranının saat 12.00 itibarıyla yüzde 28,54 olduğu bildirilmişti.



Resmi sonuçların ise Anayasa Konseyi tarafından 26 Nisan Çarşamba TSİ 21.00'e kadar açıklanması bekleniyor.



Seçimin ilk turunda hiçbir adayın yüzde 50'den fazla oy alamaması durumunda en çok oyu alan iki aday 7 Mayıs'ta yapılacak seçimde yarışacak. Kazanan aday 14 Mayıs'a kadar Cumhurbaşkanı François Hollande'dan görevi devralacak.