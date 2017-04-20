Fransa'da Cumhurbaşkanı Adaylarına Sıkı Koruma

Fransa'da seçim günü saldırı hazırlığında olan 2 zanlının yakalanmasının ardından cumhurbaşkanı adaylarının düzenlediği mitinglerde alınan güvenlik önlemleri arttırıldı.



Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turuna birkaç gün kala Marsilya'da yakalanan 2 DEAŞ yanlısı teröristin seçim günü saldırı düzenleyeceğinin anlaşılması üzerine cumhurbaşkanı adaylarının düzenlediği mitinglerde güvenlik önlemleri arttırıldı. Sosyalist Parti'nin adayı Benoit Hamon'un Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği miting, sıkı güvenlik önlemi altında yapıldı. Hamon'u 150 polis, 200 Sosyalist Parti üyesi güvenlikçi ile 50 sivil polis korudu. Meydanın giriş çıkış noktalarına büyük dev beton bloklar yerleştirilirken, çevrede jandarma birliklerinden oluşan onlarca güvenlik aracı da hazırda bekledi. Miting alanına girişte ise sıkı üst araması yapıldı. - PARİS