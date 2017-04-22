Fransa'da Cumhurbaşkanı Adayları ve Vaatleri
Ülkede yarın yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda 11 aday yarışıyor.
Fransa'da yarın yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda 11 aday yarışıyor. Hiçbir adayın yüzde 50 oy alamaması durumunda, ki bu imkansız görülüyor, ilk turda en fazla oy alan iki aday 7 Mayıs'ta ikinci turda karşı karşıya gelecek.
Anketlere göre ilk beş sıradaki adaydan dördünün ikinci tur şansı var.
Bu adaylar aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin lideri Marine Le Pen, kendisini merkezde konumlandıran "En Marche" (Yürüyüş) hareketi lideri Emmanuel Macron
,
merkez sağdaki Cumhuriyetçi aday François Fillon, aşırı solun adayı Jean-Luc Mélenchon ve iktidardaki Sosyalist Parti'nin adayı Benoit Hamon.
Peki beş aday seçmenlere neler vadediyor? Marine Le Pen, Ulusal Cephe
48 yaşındaki hukuk fakültesi mezunu Marine Le Pen, Ulusal Cephe'nin liderliğini 2011 yılında babası Jean-Marie Le Pen'den aldı ve son cumhurbaşkanlığı seçimlerinde üçüncü sırada yer aldı.
Kamuoyu yoklamalarına göre Le Pen'in yarışta bu kez ilk turda birinci sıra için Emmanuel Macron ile çekişiyor. Ancak Le Pen'in seçimi ikinci turda kazanması beklenmiyor.
Le Pen'in 2. Dünya Savaşı sırasında 130 bin Yahudinin toplanarak Auschwitz kampına gönderilmesinde Fransa'nın suçunun olmadığını savunması tepkilere yol açtı.
İslam ve göçmen karşıtlığıyla bilinen Le Pen'in vaatlerinin başında, yeni kanunlar hazırlanana kadar Fransa'ya tüm yasa dışı göçü askıya almak var.
Vaatleri: Emmanuel Macron, Yürüyüş Hareketi
39 yaşındaki Emmanuel Macron, seçilmesi halinde Fransa'nın en genç cumhurbaşkanı olacak. Macron'un ikinci turua kalması halinde Le Pen'i yeneceği düşünülüyor.
Emmanuel Macron milletvekili değil ve daha önce cumhurbaşkanlığına aday olmadı, ancak siyasette hızla yükseldi.
2014 yılında ekonomi bakanlığı görevini üstlenmeden önce, Cumhurbaşkanı François Hollande'ın maliye danışmanı olarak görev yaptı.
Pazar günleri dükkanların daha çok açılmasını sağlayan yasalarla iş dünyasına yeni bir hareketlenme getirse de, politikaları iktidardaki Sosyalistler tarafından eleştirildi. Macron, cumhurbaşkanlığına adaylığını koymadan önce bakanlıktan istifa etti.
Bir yıl önce kurduğu "Yürüyüş"ü "ne sağda ne solda" bir siyasi hareket olarak nitelendiriyor.
Macron, kendisinden 20 yaş büyük eski İngilizce öğretmeniyle evli ve yedi tane üvey torunu bulunuyor.
Vaatleri: François Fillon, Cumhuriyetçiler Partisi
62 yaşındaki François Fillon, merkez sağdaki Cumhuriyetçiler Partisi'nin adayı seçilir seçilmez cumhurbaşkanlığı yarışının favorisi haline gelmişti.
Partisinin aday göstermediği eski cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve eski başbakan Alain Juppé Fransa'da hep icraatları nedeniyle tartışılan siyasetçilerdi, ama kampanya sürerken bir diğer eski başbakan Fillon da epey tartışmalı bir aday haline geldi.
Fillon'un seçim kampanyası, eşinin ve iki çocuğunun kamu fonlarını kişisel çıkarları için kullandıklarına ilişkin iddialarla sarsıldı.
Hakkında resmi soruşturma açılırsa seçimlerden çekileceğini açıklayan Fillon bunu yapmadı ve "siyasi bir suikastın" kurbanı olduğunu savundu.
Bu skandala rağmen, anketlerde seçim kampanyasını en önde götüren iki adayın (Le Pen ve Macron) hemen gerisinde geliyor.
Vaatleri: Jean-Luc Mélenchon, 'Başkaldıran Fransa' ve Sol Cephe
Sol sosyalist Jean-Luc Mélenchon, yarışı önde götüren dört adaydan biri. Gençler arasında desteği yüksek görünüyor.
Fransa'daki Komünist Partisi tarafından da desteklenen Sol Parti üyesi 65 yaşındaki Mélenchon, geçen yıl "Başkaldıran Fransa Hareketi"ni kurdu.
Mélenchon; üretim, ticaret ve tüketim araçlarının değişmesi gerektiğini söylüyor ve iklim değişikliği ile ilgili endişelerini dile getirerek, "Bu, bizi felce uğratan ilişkileri gevşetmek için şahane bir fırsat" diyor.
AB'nin ekonomik liberalizminin demokratik değişimin önünü kapadığını savunan Mélenchon, AB ile yapılan anlaşmaların gözden geçirilmesi gerektiği görüşünde.
Vaatleri: Benoit Hamon, Sosyalist Parti
'Sosyalist Parti'nin sol kanadındaki' bir isim olarak bilinen Benoit Hamon, ABD'de Demokrat başkan aday adayı Bernie Sanders'e benzetiliyor.
49 yaşındaki Benoit Hamon, eski başbakan Manuel Valls'ı ön seçimde yenerek Fransa'da Sosyalistlerin cumhurbaşkanı adayı oldu.
Valls ise bu sonuç üzerine Macron'u destekleyeceğini açıkladı.
Hamon ise hem Mélenchon'un adaylığı, hem de bölünmüş Sosyalist Parti'nin tamamından destek göremediği için şu anda diğer dört adayın gerisinde kalmış görünüyor.
Vaatleri:
Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçiminde altı aday daha yarışıyor ancak bu adayların seçimde fazla bir varlık göstermeleri beklenmiyor.