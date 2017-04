Fransa'da Cumhurbaşkanı Adayları Şanzelize Saldırısını Değerlendirdi

Paris'in Şanzelize Caddesi'nde düzenlenen silahlı saldırı sonrası cumhurbaşkanı adayları saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.



11 cumhurbaşkanı adayının tümü miting planlarını iptal ederken, adaylar arasında bulunan Marine Le Pen, François Fillon ve Emmanuel Macron gün içerisinde saldırıya yönelik açıklamalarda bulundu. Marine Le Pen yaptığı basın toplantısında, "Sınırların yeniden yapılandırılması ve aranan yabancı suçluların bulunup ülkeden atılması gerekiyor" ifadelerini kullandı. Camilerin kapatılmasını isteyen Le Pen, "Yapılan her şey teröre karşı kaybetmemiz için yapıldı" dedi.



François Fillon ise, "Ölçüyü değiştirmemiz gerek, güvenlik, askeri ve diplomatik konularda yeniden silahlanmamız gerek" dedi. Fillon "Vatanımızı yeniden sevmeyi öğrenmemiz lazım. Düşmanımızın adı var; radikal grup. Bu grupta nefretin yüzü var ve bir tek hedefi var, o da terör. Cevabımız tam olmalıdır. ya onlar ya biz" açıklamalarında bulundu.



İki mitingini iptal ettiğini açıklayan Emmanuel Macron da, "Hedefte demokrasi var. Anketlerden birinci çıkan Macron sizin güveniniz için savaşta acımasız olacak" dedi. Macron, "Korkuya, bölünmeye, tehdide izin vermeyin" diyerek sözlerini sonlandırdı.



Fransa Başbakanı Bernard Cazeneuve ise, Marine Le Pen'in saldırıyı kendine göre eleştirdiğini belirtti. - PARİS