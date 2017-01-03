Fransa'da Cumhurbaşkanı Adayı Olan Eski Başbakan'dan Küstah Açıklama: Türkiye'nin Üyeliğine Karşıyım

Fransa'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde solun önde gelen adayı eski Başbakan Manuel Valls, seçim çalışmalarına devam ediyor

TÜRKİYE'NİN AB ÜYELİĞİ

Valls, çalışmaları kapsamında politikasını Türkiye karşıtlığı üzerinden götürüyor. Son yaptığı açıklamada yine Türkiye'yi hedef alan Manuel Valls, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne alınmasına karşı olduğunu söyledi.

SEÇİMLERİN İLK TURU NİSANDA

Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimi 2 turlu olarak nisan ve mayısta yapılacak. Anketlere göre, Valls'in solun en güçlü adayı olma olasılığı yüksek. Sol partiler diğer adaylarını bu ay içinde belirleyecek.