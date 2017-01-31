Fransa'da Cumhurbaşkanı Adayı Fillon'un Eşi Hakkındaki İddialar

Fransa'da merkez sağın cumhurbaşkanı adayı François Fillon'un eşi hakkındaki iddialarla ilgili Ulusal Meclis'te arama yapıldı.



France Inter radyosunun haberine göre Penelope Fillon'un "milletvekili danışmanı sıfatıyla maaş alması" ile ilgili yapılan ön soruşturma çerçevesinde polis ekipleri Ulusal Meclis'e operasyon düzenledi.



Haberde operasyon sırasında Penelope Fillon'un iş sözleşmesinin arandığı öne sürülürken, arama işlemlerinin Meclis Başkanı Claude Bartolone'nun dün akşam iizn vermesi sonrası gerçekleştirildiği belirtildi.



Fillon ve eşinin de ön soruşturmaya ilişkin savcılık tarafından dün ifadesi alınmıştı.



Fransız Le Canard Enchaine dergisinin, Penelope Fillon'un eşi François Fillon'a ve başka bir milletvekiline kağıt üzerinde "danışmanlık" yaparak haksız yere 8 yılda 500 bin avroya yakın maaş aldığını öne sürmesi üzerine konu hakkında Ulusal Mali Suçlar Savcılığı tarafından ön soruşturma başlatılmıştı.



Ön soruşturmanın, "Kamu kaynaklarının kötüye kullanılması, kurumsal varlıkların suistimali ve suçun gizlenmesi" iddialarıyla açılmıştı.



Penelope Fillon, yine eşinin siyasi gücünden faydalanarak, "La Revue des Deux Mondes" isimli edebiyat dergisinde hiç çalışmadan kısa bir süre içinde 100 bin avroya yakın gelir sağlamakla suçlanıyor.