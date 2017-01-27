Fransa'da Cumhurbaşkanı Adayı Fillon'un Eşi Hakkındaki İddialar

Fransa'da sağcı cumhurbaşkanı adayı François Fillon, eşi hakkındaki iddialar nedeniyle seçimlerden çekilebileceğini açıkladı.



Fransız TF1 televizyonuna konuşan Fillon, eşi Penelope Fillon'un "milletvekili danışmanı sıfatıyla maaş alması" ile ilgili yapılan ön soruşturma hakkında değerlendirmede bulundu.



Fillon, Ulusal Mali Suçlar Savcılığınca ön soruşturma başlatılan iddialar konusunda yargıya gerekli tüm delilleri sunacağını ve bu konuda hiçbir çekincesi olmadığını dile getirdi.



Eşinin gerçekten milletvekili danışmanlığı yaptığını savunan Fillon, "Beni cumhurbaşkanlığı yarışından tek birşey alıkoyabilir, onurumun zedelenmesi." diye konuştu.



Fillon, "Eğer hakkımda soruşturma açılırsa yarıştan çekilirim." ifadelerini kullandı.



Ulusal Mali Suçlar Savcılığınca, Fransız Le Canard Enchaine gazetesinin, Penelope Fillon'un eşi François Fillon'a ve başka bir milletvekiline kağıt üzerinde "danışmanlık" yaparak haksız yere 8 yılda 500 bin avroya yakın maaş aldığını öne sürmesi üzerine konu hakkında ön soruşturma başlatılmıştı.



Ön soruşturmanın, "Kamu kaynaklarının kötüye kullanılması, kurumsal varlıkların suistimali ve suçun gizlenmesi" iddialarıyla açıldığı belirtilmişti.



Kendisinin milletvekili olmasının eşinin çalışmasına engel oluşturmadığını belirten Fillon, "Bir siyasetçi, bir kadının sadece evinde reçel yapabileceğini söylese bütün feminist kadınlar feryat eder. Söyleyeceklerim bunlar." değerlendirmesinde bulunmuştu.



Fransız Le Canard Enchaine gazetesi, Penelope Fillon'un, eşi François Fillon'a 1998'den itibaren "danışmanlık" yaparak haksız yere maaş aldığını öne sürmüştü.



Fillon'un eşi hakkındaki iddialar, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki popülerliğinde düşüş yaşanmasına yol açtı.



Odoxa araştırma şirketinin son yaptığı ankete göre, Fillon hakkında olumsuz fikre sahip olanların oranı yüzde 61'e yükselirken, bu rakamın kasımda yüzde 46 olduğu kaydedildi.