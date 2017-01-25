Fransa'da Cumhurbaşkanı Adayı Fillon'a Savcıdan Kötü Haber

Fransa'da Ulusal Mali Suçlar Savcılığı, cumhurbaşkanlığı seçiminde merkez sağ Cumhuriyetçi Partinin adayı François Fillon'un eşi Penelope Fillon'un "milletvekili danışmanı sıfatıyla maaş alması" konusunda ön soruşturma başlattı.



Ulusal Mali Suçlar Savcılığından yapılan yazılı açıklamada, Fransız Le Canard Enchaine dergisinin, Penelope Fillon'un eşi François Fillon'a ve başka bir milletvekiline kağıt üzerinde "danışmanlık" yaparak haksız yere 8 yılda 500 bin avroya yakın maaş aldığını öne sürmesi üzerine konu hakkında ön soruşturma başlatıldığı bildirildi.



Ön soruşturmanın, "Kamu kaynaklarının kötüye kullanılması, kurumsal varlıkların suistimali ve suçun gizlenmesi" iddialarıyla açıldığı belirtildi.



Fillon, bugün Fransa'nın Bordeaux şehrini ziyareti sırasında konuya ilişkin açıklamasında, "Ben sadece, hakaret ve kadın düşmanlığı içeren habere karşı dehşete düştüğümü söylemek istiyorum." demişti.



Kendisinin milletvekili olmasının eşinin çalışmasına engel oluşturmadığını savunan Fillon, "Bir siyasetçi, bir kadının sadece evinde reçel yapabileceğini söylese bütün feminist kadınlar feryat eder. Söyleyeceklerim bunlar." demekle yetinmişti.



Bu arada, Sosyalistlerin cumhurbaşkanı adaylarından Benoit Hamon, France 2 televizyon kanalında konuya ilişkin yaptığı açıklamada, milletvekillerinin eşlerini, aile mensuplarını ve yakınlarını işe alamaması için kesin bir sınır koyulması önerisinde bulunmuştu.



Fransız Le Canard Enchaine dergisi, Penelope Fillon'un, eşi François Fillon'a 1998'den itibaren "danışmanlık" yaparak haksız yere maaş aldığını öne sürmüştü. Dergi, François Fillon'un 2002'de merkez sağ hükümete bakan olarak katılmasından sonra ise Penelope Fillon'un bu kez Fillon'un yedek milletvekili Marc Joulaud'un kağıt üzerinde danışmanlığını yapmayı sürdürdüğü iddiasında bulunmuştu. Dergide, Penelope Fillon'un haksız yere 8 yılda 500 bin avro gelir sağladığı ileri sürülmüştü.



Fransa'da son kamuoyu yoklamalarına göre, nisan ve mayıs aylarında yapılacak iki turlu cumhurbaşkanı seçimlerini merkez sağın adayı François Fillon'un kazanması ihtimali yüksek görülüyor.