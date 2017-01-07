Fransa'da Çalışanlar Mesai Saatleri Dışında Artık Çevrimdışı Kalabiliyor





Fransa'da mesai saatleri dışında gelen e-postalara cevap vermeme ve çevrimdışı kalma hakkının yasal olarak hafta başında yürürlüğe girmesiyle etkileri merak ediliyor.



Dünyada ilk defa bir ülke çalışanların özel yaşantısıyla çalışma hayatı arasında denge kurulması yönünde bu tarz bir yasa çıkartırken, hedef ise iş yeri baskısı yüzünden, stres, tükenmişlik, uyku sorunu ve ilişki zorluklarının önüne geçilebilmesi.



Ancak İletişim Uzmanı Caroline Sauvajol-Rialland, bazı çalışanların bu yasaya rağmen uygulamaya geçmemesini şu şekilde açıklıyor:



"Yöneticiler sürekli ulaşılabilir olduklarından bıktıklarını söylemeye cesaret edemezler. Neden? Çünkü günümüz dünyasını takip edemeyeceğini söylemek, profesyonel bir hayatta bacağına sıkmak gibidir."



Fransa Posta İdaresi ise daha yasa çıkmadan önce çalışanlarına bu tarz bir hak tanıyarak bir ilke imza attı. Çalışanlar ise bunun hem iş veren hem de işçi açısından getirisi olduğu görüşünde:



"Bazı çalışma arkadaşlarımın daha büyük baskı altında çalıştığını biliyorum. Ama şimdi gerçek kağıda yazıldı. Bundan sonra 'hayır, şimdi cevap veremem' diyebilecekleri bir araca sahipler. Burada herkes kazanıyor. Çünkü şirketler için eğer insanlar dur derse bunu telafi etmeleri gerekiyor ve daha yaratıcı olabilirler."



Fransa'da hali hazırda haftalık 35 saat çalışma limiti bulunuyor. Yeni yasa ile en az 50 çalışanı olan şirketlerde çalışanlar mesai saatleri dışında çevrimdışı kalabilecek; üstlerinden gelen e-postalara bakmak veya cevap vermek zorunda kalmayacak.



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Tags: saatleri artık cep telefonu İnternet çalışanlar Fransada mesai dışında çevrimdışı Fransa kalabiliyor Gepost: 06 januari 2017