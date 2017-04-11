Fransa'da Bir Ulusal Gazetenin Yayın Yönetmenine Ölüm Tehdidi

Fransa'da ulusal bazda günlük yayınlanan Le Journal du Dimanche'ın Genel Yayın Yönetmeni Laurent Valdiguie ölüm tehdidi aldığını bildirdi.



Resmi Twitter hesabından açıklama yapan Valdiguie, tehdidin kendilerine "Toplu Temizleme Kolektifi 2J" adını veren grup tarafından üzerinde tabut resmi bulunan bir kağıda sarılı merminin gönderilmesi şeklinde yapıldığını belirtti.



Valdiguie, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu da bildirdi.



Aynı grup daha önce de politik skandalları gündeme taşımasıyla bilinen Le Canard Enchaine ve Mediapart basın organları çalışanlarına ve bazı hakimlere de tehdit içerikli benzer postalar göndermişti.



Fransız kamuoyunda tehditlerin özellikle cumhurbaşkanı seçimi sürecinde adayların yolsuzluklarına ilişkin haberler dolayısıyla yöneltilmiş olabileceği değerlendiriliyor.



Gazeteciler ve savcıların aldığı tehditler üzerine savcılık önceki hafta soruşturma başlatmıştı.



Seçim sürecinde yolsuzluk skandalları en çok gündeme gelen adaylar, aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi Lideri Marine Le Pen ve merkez sağdaki Cumhuriyetçiler Partisi adayı François Fillon olmuştu.



Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu 23 Nisan'da gerçekleştirilecek. Bu turda hiçbir adayın yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması halinde 7 Mayıs'ta ikinci tur yapılacak.