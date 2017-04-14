Fransa'da Bir Genç Tren Üzerinde Klip Çekmek İsterken Can Verdi

Fransa'nın batısında bulunan Nantes kentinde 21 yaşında bir genç 4 arkadaşıyla klip çekimi yapmak üzere trenin üzerine çıktığı esnada elektrik akımına kapılıp can verdi.



Grand Blottereau tren garında bir vagonun üzerine çıkan ve klip çekmeye çalışan gençlerden biri 25 bin voltluk elektrik akımına yakalandı. Genç olay yerinde hayatını kaybetti. Fransa'da önceki hafta da yine benzer bir olay Morlaix Garında yaşanmış ve yine bir genç trenin üzerine elektriğe kapılıp yanarak can vermişti. - PARİS