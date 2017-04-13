Fransa'da Beşiktaş Coşkusu

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla deplasmanda yapacağı karşılaşma öncesi siyah-beyazlı taraftarlar, müsabakayı coşkulu bir şekilde bekledi.



Siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşma öncesinde Lyon kentinde toplanmaya başladı. Fransa'nın yanı sıra Türkiye ve çevre ülkelerden maçı izlemek üzere Lyon'a gelen taraftarlar, şehrin sokaklarında marşlar söyleyip, tezahüratlarda bulundu.



Olympique Lyon ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmayı 25 bine yakın siyah-beyazlı taraftarın izlemesi bekleniyor.