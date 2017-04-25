Fransa'da Başörtülü Kadın Antrenöre Engel

Fransa'da futbol antrenörlüğü yapan Essia Aouini adında genç kız, başörtülü olduğu için takımıyla birlikte final maçına çıkamayacak. Genç antrenör 11 ile 13 yaş arası kızların oynadığı Grenoble banliyösünde mahalle takımı AS Surieux'nün antrenörlüğünü yapıyor. Genç antrenör, başörtüsü yüzünden çıktıkları il final maçına katılamayacak 19 yaşındaki genç antrenörün minik oyuncuları haber üzerine gözyaşlarını tutamadı. Futbolculardan 12 yaşında küçük bir kız ağlayarak, "Haksızlık çünkü finale geldiysek bu Essia'nın sayesinde. Bizim ilerlememizi sağladı. Eğer o gelemeyecekse maça ben de gitmeyeceğim" dedi.



Essia ve takım yönetiminin de aynı görüşte olduğu, Fransız Futbol Federasyonu'nun başörtüsü sebebiyle engel koymasından dolayı 6 Mayıs final maçına katılmayacakları öğrenildi.



Antrenörlüğün yanı sıra üniversite eğitimini de sürdüren genç kız antrenörlüğü çok sevdiğini, 16-17 yaşından beri başörtülü olduğunu ve bugüne kadar hiç sorun teşkil etmediğini söylerken, "Futbol, tüm din ve etnik grupları birleştiren bir spordur" dedi.



(Özlem Kaplan / İHA)