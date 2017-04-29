Fransa'da Aşırı Sağcı Ulusal Cephe'nin Yeni Başkanı Yargılanacak

Aşırı sağcı Ulusal Cephe partisinin geçici başkanı Steeve Briois, "halkı ırkçılığa ve ırkçı hakarete teşvik etmek" suçlamasıyla yargılanacak.



Irkçılığa ve Antisemitizme Karşı Birlik (Licra) platformunun, 23 Kasım 2016 tarihinde yazdığı ve Almanya, İsveç, Avusturya'da sığınmacıların cinsel saldırılar yaptığına ilişkin tweeti nedeniyle Paris Savcılığına şikayet ettiği Briois hakkında yargı harekete geçti.



Savcılık Briois hakkında, "halkı ırkçılığa ve ırkçı hakarete teşvik etmek" suçlamasıyla dava açtı. Davanın ilk duruşmasının 11 Ekim'de görüleceği bildirildi.



Marine Le Pen'in cumhurbaşkanı seçimi nedeniyle istifa etmesiyle boşalan Ulusal Cephe'nin başkanlığına geçici olarak atanan Jean-François Jalkh, "Yahudi Soykırımı" ile ilgili daha önce sarf ettiği bazı sözlerinin kamuoyunda tartışma yaratması dolayısıyla görevinden ayrılmıştı.



Bunun üzerine Briois, Ulusal Cephe'nin başına getirilmişti.



Kamuoyu yoklamalarında önde görünen Yürüyüş Hareketi lideri Emmanuel Macron ve Le Pen 7 Mayıs'ta ikinci tur oylamada cumhurbaşkanlığı koltuğunun yeni sahibi olmak için yarışacaklar.