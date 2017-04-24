Fransa'da Aşırı Sağ Oylarda Rekor

Fransa İçişleri Bakanlığının oy sayım sonuçlarına göre, cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda, siyasi merkezdeki Yürüyüş Hareketi'nin lideri Emmanuel Macron'un ardından ikinci olan aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi'nin lideri Marine Le Pen, oylarını 800 bin civarında artırdı.



Bakanlığın kesinleşmemiş verilerine göre, ülkede dün yapılan seçimde kullanılan oyların yüzde 97'si sayıldı.



Macron oyların yüzde 23,9'unu alarak seçimden birinci çıkarken, Le Pen de yüzde 21,4'lük oy oranıyla ikinci oldu.



2015 yılındaki bölgesel seçimlerde yaklaşık 6,8 milyon kişinin oyunu alarak büyük bir potansiyel yakalayan Ulusal Cephe, partinin lideri Marine Le Pen'in yarıştığı cumhurbaşkanı seçiminde ise oyların henüz yüzde 97'si sayılmışken yaklaşık 46 milyon seçmenden 7,6 milyonunun oyunu almayı başardı.



İlk turda ilk iki sırayı kazanan Macron ve Le Pen, 7 Mayıs'ta düzenlenecek ikinci tur oylamada yarışacaklar.



Macron, seçimin ilk turunda yarışan 11 adaydan çoğunun ikinci tur için desteğini aldı. İkinci tura ilişkin kamuoyu yoklamalarında da önde görünen Macron'un, oyların yüzde 62'sini alması öngörülüyor.



İlk tur seçimin resmi sonuçlarının Anayasa Konseyi tarafından 26 Nisan Çarşamba yerel saatle 20.00'ye (TSİ 21.00) kadar açıklanması bekleniyor.



İkinci turda kazanan aday, 14 Mayıs'a kadar Cumhurbaşkanı François Hollande'dan görevi devralacak.