Fransa'da Aa'nın 15 Temmuz Fotoğrafları Sergilendi

PONT-A- Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerinin objektifinden Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında yaşananları yansıtan fotoğraf sergisi, Fransa'nın Pont-a-Mousson kentinde düzenlenen bir programda açıldı.



Pont-a-Mousson Okul-Aile Birliği tarafından Monrichard Gösteri Merkezi'nde yaklaşık bin kişinin katılımıyla "15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı" yapıldı.



Programda, AA muhabirlerinin darbe girişimi sırasında çektiği fotoğraflardan oluşan sergi, katılımcılar tarafından ilgiyle incelendi.



Okul-Aile Birliği Başkanı Raziye Ercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'da Türkiye'de yaşananların Fransa'da da merak ve ilgiyle takip edildiğini, o dönemde bu ülkede çok sayıda vatandaşın gelişmeleri bir araya gelerek üzüntüyle takip ettiğini söyledi.



O dönem yaşanan gelişmeleri henüz Türkiye'ye gidemeyen gurbetçiler ile olayları Fransa'dan takip edenlere daha iyi anlatmak ve şehitleri anmak amacıyla bu programı organize ettiklerini belirten Ercan, "Özellikle gençlerimiz ve çocuklarımızın vatan ve bayrak duygusunu daha iyi anlamaları gerekiyor. Bu gibi programlarla ülkemize karşı yapılan bu saldırıları daha iyi hissetmek ve gençlerimizi bilinçlendirmek için bu programı düzenledik." dedi.



Ercan, program için yüzlerce kilometre uzaklıktan gelenler olduğunu ifade ederek, etkinliğe yüksek katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



"Son Kale Türkiye"



Programda, 30'uncu sanat yılını geride bırakan Gözyaşı Geceleri ekibi de "Son Kale Türkiye" adlı gösterisiyle yer aldı.



Genel Yönetmen Haşim Akten, 30 yıldır değişik konularda kendine has gösterilerle halka hitap ettiklerini belirtti.



Akten, 15 Temmuz'da yaşananları ve Türk halkının bir işgal girişimine nasıl karşı durduğunu özellikle yurt dışında anlatmak istediklerini kaydetti.



Darbe girişimi ve sonrasındaki gelişmelerin doğru anlatılması gerektiğine dikkati çeken Akten, şöyle konuştu:



"Türkiye'de gösterilerimizde anlattık. Şimdi de iki ay sürecek Avrupa turnemizin ilk ayağı olan Pont-a-Mousson'dayız. 11 kişilik profesyonel tiyatro oyuncusu ekibimizle Fransa, Belçika, Hollanda ve Almanya'da iki ay boyunca Türkiye'nin neden son kale olduğunu anlatacağız. 15 Temmuz gecesini yaşayarak oyunlaştırdık. Herkes o akşamı yaşayamadı, yaşayamayanlar o akşamın atmosferini yaşayacaklar. 'Keşke ben de orada olsaydım, ben de demokrasimize, vatanımıza, hürriyetimize sahip çıksaydım' diyenler, bu gösteriyle kendilerini o anların içinde bulacak. Hani bazıları 'Bu bir tiyatro' diyordu. Biz de onlara diyoruz ki 'Al sana tiyatro.' Bu acı gerçeği acı yüzüyle Avrupa'da da sergileyeceğiz."



Programa, Türkiye'nin Strazburg Başkonsolosu Özgür Çınar, Blenod Belediye Başkanı Bernard Bertelle ve Maidieres Belediye Başkanı Christian Portelance'ın da aralarında olduğu çok sayıda davetli katıldı.