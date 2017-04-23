- Fransa'da 47 milyon kişi sandık başında



PARİS - Fransa'da 47 milyon seçmen 5 yıl boyunca görev yapacak yeni Cumhurbaşkanını seçmek üzere sandık başına gidiyor.

Uzun süredir dünya gündeminin ilk maddeleri arasında yer alan Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimi bugün gerçekleştiriliyor. Ülkede 47 milyon seçmen bugün, ikinci tur seçime katılacak 2 Cumhurbaşkanı adayını belirleyecek. Seçmen, bugün ülkenin 11'inci Cumhurbaşkanını belirleyecek. Fransa genelinde ve sömürgesi olan deniz aşırı topraklarda yaşayan 47 milyon seçmen 08.00 ile 19.00 yerel saatleri arasında oyunu kullanacak. Bazı büyük kentlerde yaşayanlar ise akşam saat 20.00'ye kadar oy kullanabilecek.

Toplam 11 adayın katıldığı ilk tur seçimlerde 66 bin 546 seçim merkezine sandıklar konuldu. Yasa gereği dileyen seçmen vekalet verip oyunu bir başka tanıdığı kişi tarafından kullanılmasını isteyebilecek. Ülke genelinde sıkı güvenlik önlemleri altında gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ilk tur seçiminde sandık başına gidecek vatandaşların güvenliğini sağlamak üzere polis, jandarma ve askerden oluşan 57 bin kişilik güvenlik ekibi koruyacak.

Seçim sonuçlarının son sandıkların kapanacağı saat 20.00'den itibaren verilmeye başlayacak. Seçime katılan 4 aday arasındaki oy farkının az olması nedeniyle sonuçların geç saatlere kadar sarkacağı tahmin ediliyor. Tahminlere göre 11 aday içerisinde aşırı sağın adayı Marine Le Pen ile merkez-liberal aday Emmanuel Macron'un ikinci tura kalabileceğini ağır basıyor.