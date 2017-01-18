Fransa'da 2016 yılında 800'den fazla grev yapıldı.



Grevler konusunda duyuruların yer aldığı "cestlagreve.fr" internet sitesine göre, önceki yıl ülkede yapılan küçük ya da büyük ölçekli grevlerin sayısı 801 oldu.



Sitede yer alan bilgilere göre, geçen yılki toplam grev sayısı 2015 yılı rakamı olan 966 grevden daha az olsa da 2016'da ülke çapında daha çok genel grev yaşandı. Genel grevlerde 2015'te 3 olan sayı 2016'da İş Yasası grevleri nedeniyle 13 olarak gerçekleşti.



Grevlerin en çok yapıldığı bölge 39 grevle Seine-Saint-Denis bölgesi oldu. Onu 36 grevle Haute-Garonne bölgesi izledi. Paris ise 34 grevle en çok grev yapılan üçüncü bölge olarak öne çıktı.



En az grev ise ülkenin kuzeydoğusunda yaşandı.



Ülkede grevlerin yaşandığı sektörlerin başında ise 353 grevle kamu hizmetleri geldi. Kamu hizmetlerini ulaştırma sektörü ve özel sektör grevleri takip etti.



Fransa'da 2016'da kabul edilen İş Yasası'na ilişkin protestolar günlerce sürmüş, protestolarda yaşanan polis şiddeti insan hakları örgütlerinin tepkilerine neden olmuştu. Sosyalist Parti hükümetinin yasayı kanun hükmünde kararname benzeri bir yetkiyle kanunlaştırması protestoların şiddetini artırmış, kamuoyu yoklamalarında hükümetin popülaritesi düşmüştü.