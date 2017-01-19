Fransa'da 2016 Suç Raporu Açıklaması

PARİS (AA) – Fransa'da İçişleri Bakanlığının 2016 yılı için verdiği rakamlar ülkede saldırı ve hırsızlık olaylarının bir önceki yıla oranla arttığını ortaya koydu.



Bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren Interstats'ın verilerine göre, 2016 yılında ülkede 243 bin mekan soyuldu. Bu sayı bir önceki yıla oranla yüzde 4 artışa tekabül ediyor.



Paris bölgesi, yüzde 9,2 ile soygunların en fazla gerçekleştiği bölgelerin başında gelirken, yüzde 2,8 ile Korsika hırsızlık vakalarında en son sırada yer aldı.



Ülkede 2015 yılında 872 kişi cinayete kurban giderken, bu sayı 2016'da 892'ye çıktı. 2016 yılında cinayet kurbanlarının beşte biri, aile içi şiddete uğrayanlardan oluşuyor.



Polis ve jandarma kayıtlarına göre, 2016'da bir önceki yıla oranla fiziksel saldırıya uğrayanlar yüzde 1 artarak 214 bin 800'e çıktı.