Fransa da 2 Kişi Terör Şüphesi ile Gözaltına Alındı

Fransa'nın Marsilya kentinde 2 kişinin terör şüphesi ile gözaltına alındığı belirtildi.



İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bir süredir takip edilmekte olan 23 ve 29 yaşlarındaki 2 şüpheli Fransız iç istihbarat birimleri tarafından göz altına alındı.



Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerine 5 gün kala göz altına alınan 2 şüpheli hakkında ve cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında emniyet tedbirleri konusunda Fransa içişleri bakanı Mathias Fekl'in şu saatlerde bir açıklama yapması bekleniyor. - Lyon