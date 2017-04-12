Fransa'da 17 Binden Fazla Kişi Terörizm Şüphesiyle İzleniyor
Fransa'da mart başı itibarıyla 17 bin 393 kişinin terörizm şüphesiyle izlendiği, 2 bin 46 Fransız'ın Suriye ve Irak'ta terörist savaşçı olduğu bilgileri paylaşıldı.
Fransa'da mart başı itibarıyla 17 bin 393 kişinin terörizm şüphesiyle izlendiği, 2 bin 46 Fransız'ın Suriye ve Irak'ta terörist savaşçı olduğu bilgileri paylaşıldı.
Kaynak: Dunya.com
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