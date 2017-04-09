11 Yıl Önce Kaybolan Köpek Yüzlerce Kilometre Uzakta Bulundu

Fransa'nın Manş Denizi kıyısındaki Dunkerque kasabasında kaybolan "Topaze" isimli köpek, üzerindeki elektronik çip sayesinde 11 yıl sonra ülkenin Almanya sınırına yakın Moselle kasabasında bulunabildi.

15 YAŞINDA ESKİ SAHİPLERİNE KAVUŞTU

Köpeğin 4 yaşında kaybolduğu sırada çipin izlenebildiği radarın alanından çıktığı, tekrar sinyal alınması sayesinde de yerinin saptanabildiği belirtildi.

Bişon cinsi köpeğin iki şehir arasındaki 450 kilometrelik mesafeyi nasıl katettiği bilinmiyor. 15 yaşındaki Topaze'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve sahiplerine teslim edildiği bildirildi.