Fransa'da 1 Mayıs'ta İşçiler Aşırı Sağa Karşı Yürüyecek

Her sene olduğu gibi Fransa'daki işçi sendikaları 1 Mayıs yürüyüşüne hazırlanıyor. Bu senenin özelliği ise yürüyüşün Fransız Cumhurbaşkanı seçimlerinde aşırı sağa baraj yapma çağırısı.



Başkentin birçok noktasında sendikalar ve işçilerin toplanıp aşırı sağa karşı yürüyüş yapacağı paylaşıldı.



Öte yandan Fransa'nın Cumhurbaşkanını seçmesine 6 gün kala iki adayın kampanyası hızla devam ediyor. Eski Sosyalist Ekonomi Bakanı ve "Yürüyüş" siyasi hareketinin adayı olan Emmanuel Macron ve aşırı sağcı Milli Cephe (FN) adayı Marine Le Pen arasında seçim yapacak Fransızlar kararsız.



Siyasi arenada birçok sağcı ve solcu ünlü isim Macron'u desteklerken Le Pen de destekçi sayısını artırmaya devam ediyor. - PARİS