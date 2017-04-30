Fransa'da 1 Mayıs Etkinlikleri İçin Güvenlik Önlemleri Arttırıldı

Fransa'daki 1 Mayıs etkinlikleri geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşecek.



Paris'te işçi sendikalarının düzenleyeceği etkinlikte Republique Meydanı'ndan Nation Meydanı'na yürüyüş yapılacak. Bazı sendikalar ise kendi eylemlerini düzenleyecek.



Aşırı sağcı Ulusal Cephe partisinin geleneksel etkinliğinde ise Fransa'nın koruyucu azizesi olarak bilinen Jeanne d'Arc'ın Paris'teki heykelinde yapılacak anma töreninin sonrasında Pyramides bölgesinde cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen'in de katılacağı miting düzenlenecek.



Etkinlikler nedeniyle Paris'te 9 bin polis, jandarma ve askerin görev yapacağı bildirildi.



Yarın Toulouse, Nice, Marsilya ve Lille'de de çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi bekleniyor.



Fransa'da, 13 Kasım 2015'te Paris'te yapılan, terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği ve 130'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği saldırıların ardından olağanüstü hal ilan edilmişti.



Halen yürürlükte bulunan olağanüstü hal çerçevesinde ve 7 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçimi ikinci turu nedeniyle ülke çapında yoğun güvenlik önlemleri uygulanıyor.