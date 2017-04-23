Fransa Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İçin Sandık Başında

Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy verme işlemi başladı. 66 milyon nüfuslu Fransa'da yaklaşık 47 milyon seçmenden 30-33 milyon seçmenin sandık başına gitmesi bekleniyor. Fransa vatandaşları sabah saat 8.00'den oylarını kullanmaya başladı. Fransa dışında yaklaşık 1,3 milyon Fransız seçmen de temsilciliklerde oy verecek. Almanya'da yaşayan 200 bin civarında Fransızlar, konsolosluklarda oy veriyor. Fransa'da iki turlu cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu 7 Mayıs Pazar günü yapılacak. İlk tur seçimlerinin sonuçları bu gece belli olacak.



Fransa'da son 60 yılın cumhurbaşkanları ise şöyle:



Charles de Gaulle 1959-1969, George Pompidou 1969-1974, Valery Giscard d' Estaing 1974-1981, François Mitterrand 1981-1995, Jacques Chirac 1995-2007, Nicolas Sarkozy 2007-2012, François Hollande 2012- 2017.



Görüntü Dökümü



-Fransa seçmenin seçim kartı, seçim bürolarını gösteriyor



-oy kullanma zarfları adayların isimleri, oy kabinleri



-sandık görevlileri oy zarflarını düzenliyor



-oy kullanma işlemi, seçmen sandıkta oy kullanıyor - Strasbourg