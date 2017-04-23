Fransa Cumhurbaşkanlığı Seçimleri: Aşırı Sağcı Marinne Le Pen ve Macron İkinci Tura Kaldı

Fransa cumhurbaşkanlığı ilk tur seçimlerinde çıkan ilk sonuçlara göre, aşırı sağcı Marinne Le Pen ile Emanuel Macron önümüzdeki pazar yapılacak ikinci tura kaldı.



İlk turda Emanuel Macron yüzde 23,7 oy alırken Marinne Le Pen ise yüzde 22 oy aldı. Fransız seçmenin yüzde 75'inin oy kullandığı öğrenildi. - Nisan