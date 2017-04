Fransa, Cumhurbaşkanlığı Seçimine Gergin Ortamda Gidiyor

Fransa, cumhurbaşkanlığı ilk tur seçimine gergin ortamda gidiyor. Fransa'da perşembe günü akşamı başkent Paris'te bir polisin öldürüldüğü 2 kişinin yaralandığı saldırı nedeniyle ülke ilk kez gergin bir ortamda sandık başına gidiyor.



Yarın yapılacak olan ilk tur seçim için ülke genelinde yoğun güvenlik önlemleri alınması dikkat çekiyor. İlk tur yarın yapılacak ve her ne kadar 11 aday seçime katılsa da 4 aday arasından ikinci tura kalma şansı bulunan aşırı sağcı Marine Le Pen ile Emmanuel Macron gösteriliyor. Ama sürpriz bekleyen seçmenlerin de olduğu göz ardı edilmiyor. 67 bin seçim merkezini 57 bin polis, jandarma ve asker koruyacak. Paris'in Şanzelize Caddesi üzerinde Perşembe günü akşamı yapılan saldırı nedeniyle ülke gergin. Saldırganın daha önce polis tarafından bilinen, hapiste yatmış ve yabancı olması nedeniyle, yabancıları ülkede istemeyen aşırı sağcı Marine Le Pen'in yüzde 22 ile 24 arasında tahmini olarak oylarını arttırması bekleniyor.



İlk tur seçim için katılımın düşük olma olasılığı var. Zira olası terör saldırısından dolayı sandık başına gitmeyecek seçmenlerin olacağı düşünülüyor. Fransa Başbakanı Bernard Cazeneuve, güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarıldığını ve seçime katılımın engellenmesini önlemeye çalıştıklarını açıklamış olmasına rağmen seçmenin üzerinde bir tedirginlik olduğu belirtiliyor. Seçim anketleri, aşırı sağcı Marine Le Pen ile liberal aday Emmanuel Macron'un yüzde 22 ile 25 arasında oy oranlarıyla ikinci tura kalma şanslarını yüksek gösteriyor. - PARİS