Fransa Cumhurbaşkanını Seçmek İçin Sandık Başında

Fransa'da seçmenler cumhurbaşkanlarını seçmek için olağanüstü güvenlik önlemleri altında oy veriyor.



Türkiye saatiyle 07.00'de açılan sandıklar ülke genelinde 18.00'de kapanacak.



Anketlere göre dört adayın da yüzde 20'ye yakın oy almasının beklendiği seçimde yüzde 50'den fazla oy alan çıkmazsa en yüksek oy alan iki aday için 7 Mayıs'ta tekrardan sandık kurulacak.



Karim Cheurfi'nin Perşembe akşamı başkent Paris'te bir polisi öldürdüğü saldırının ardından seçim güvenliğini sağlamak için 50 bin polis ve 7 bin asker görevlendirildi.



Güvenlik konusu adayların da vaatleri arasında yer alıyor.



Bazı adaylar, Perşembe günkü saldırıyı siyasi çıkarları için kullanmakla suçlanmıştı.



Fransa'da ilk defa merkez sağ ve merkez sol adayların dışında iki ismin, aşırı sağcı Marine Le Pen ve radikal solcu Jean-Luc Mélenchon'un ikinci tura kalma ihtimali bulunuyor.



Seçim yasakları kapsamında propaganda faaliyetleri Cuma akşamı sonlanmıştı.



Ülke genelinde popülerliği düşen Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, ikinci dönem için aday olmadı.



Hollande, Fransa'nın yakın tarihinde ikinci dönem için adaylığını açıklamayan ilk cumhurbaşkanı oldu.