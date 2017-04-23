Fransa, Cumhurbaşkanını Seçmek İçin Sandığa Gidiyor

Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu bugün gerçekleştiriliyor.



Fransa ve yurt dışında yaşayan seçmenler dahil yaklaşık 47 milyon Fransız seçmen yaklaşık 70 bin sandıkta oy kullanacak. Oy verme işlemi yerel saat ile sabah 08.00'de başlarken, 19.00'da oyla sayma işlemin geçilecek. 20.00'da da sandıklar kapanacak. Sayma işleminin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından seçimin ilk turu ikinci tura çıkan adayların isimleri açıklanacak.



Son anketlere göre "Yürüyüş" (En Marche) hareketinin adayı eski sosyalist Ekonomi Bakanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı Milli Cephe (FN) adayı Marine Le Pen'in ikinci tura çıkması bekleniyor. Seçimlerin ikinci ve son turu ise 7 Mayıs'ta yapılacak. - PARİS