Fransa Cumhurbaşkanını Seçiyor
Fransa halkı bugün cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gidiyor.
Fransa halkı bugün cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gidiyor. 11 adayın yarışacağı ilk turda Macron ve Le Pen'in ismi ön planda.. Piyasalar ise Macron'un zaferi yönünde pozisyon aldı.
Kaynak: Dunya.com
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