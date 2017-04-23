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Fransa Cumhurbaşkanını Seçiyor
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Fransa Cumhurbaşkanını Seçiyor

Fransa halkı bugün cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gidiyor.

Fransa Cumhurbaşkanını Seçiyor

Fransa halkı bugün cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gidiyor. 11 adayın yarışacağı ilk turda Macron ve Le Pen'in ismi ön planda.. Piyasalar ise Macron'un zaferi yönünde pozisyon aldı.

Kaynak: Dunya.com

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