Fransa Cumhurbaşkanı Seçiminde İlk Tur Oylama Yarın
Fransa cumhurbaşkanı seçiminde ilk tur oylama yarın yapılacak.
Fransa cumhurbaşkanı seçiminde ilk tur oylama yarın yapılacak.
Kaynak: Dunya.com
-
3 çiftçi, bir ilçenin kaderini değiştirdi! Göç edenler geri dönüyor
-
Kıdem tazminatında yeni dönem başlıyor! İşte tüm bilinmesi gerekenler
-
Trump'tan doları birkaç gün içinde "zıplatacak" açıklama
-
9 yıldır inin cinin top oynadığı AKM'de, 58 kişi oturup maaş alıyor
-
Referandum bitti, Borsa'dan tüm zamanların ikinciliği geldi
-
Mersin'de şok baskın! Polisleri görünce neye uğradığını şaşırdı
-
Yürek yakan kare! Binbaşı kucağına alıp sarılarak teselli etti