Fransa Cumhurbaşkanı'nı Seçiyor: Kararsızları İkna Etmek İçin Son Hamleler

Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turuna bir hafta kala, merkezin adayı Emmanuel Macron ile aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin adayı Marine Le Pen, kararsızların oyunu almak için son kozlarını oynadılar.





Paris'te düzenlediği mitingde Marine Le Pen, seçimin kendisinin "vatan sevgisi" ve rakiplerinin desteklediği "vahşi küreselleşme" arasında olacağını söyledi.



Merkezden Emmanuel Macron ise, "kuşağımız değişime hazır" mesajı verdi.



Cumhurbaşkanlığı seçimleri için ilk tur 23 Nisan'da yapılacak.



Kamuoyu araştırmaları sonuçları, le Pen ve Macron'un 7 Mayıs'ta ikinci tura kalacağı yönünde. Yarış ise gittikçe kızışıyor.



Melenchon yarışın dengelerini değiştiriyor



Aşırı solun adayı Jean-Luc Melenchon da Cuma günü Paris'te kanaldaki bir filikanın üstünden miting yaptı.



Melenchon'un Mart sonu ve Nisan ayı başında yapılan iki açık oturumdaki yüksek performansı nedeniyle anketlerde hızla yükselişe geçtiği belirtiliyor.



Son anketlere göre, Melenchon'un oy oranı, hakkında yolsuzluk soruşturması yürütülen muhafazakar François Fillon'u geçiyor.



Yapılan kamuoyu yoklamaları, Fillon'un hakkındaki yolsuzluk soruşturmasının izlerini geride bırakamadığına işaret ediyor.



Dört seçmenden biri kararsız



Fransa'nın Cumhurbaşkanlık seçimlerinde, ilk turda toplamda 11 aday yarışacak.



Anketlere göre, Fransa'da her dört seçmenden biri halen kararsız.



Mitingleri sırasında Le Pen destekçilerine şu mesajı verdi:



"Pazar günü yapılacak seçim basit: Yeniden yükselen bir Fransa ya da batan bir Fransa."



Marine Le Pen, Fransa'nın göçün önünü kesmesi ve ülkenin AB'den ayrılması gerektiğini savunuyor.



Le Pen'in mitingi sırasında onlarca protestocunun polisle çatıştığı bildirildi.



Macron ise "Son 20 yılın üzerine sayfayı çevireceğiz çünkü kuşağımız değişime hazır" diye destekçilerine seslendi.



Mitingi sırasında Macron "Avrupa'ya ihtiyacımız var, o yüzden Avrupa'yı yeniden yapacağız. Avrupa hedeflerimizi yeniden uyandırma sürecinin cumhurbaşkanı olacağım" mesajı verdi.