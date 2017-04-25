Fransa Cumhurbaşkanı'ndan "Soykırımları Etüd Ettirme" Kararı

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande gider ayak Fransa okullarında bir hafta boyunca "soykırımları etüd ettirme" kararı aldı.



Sözde Ermeni soykırımının 102. yılında yapılan seremonide konuşan François Hollande "Ermeni soykırım inkarını ceza yasasını iptal eden bir Anayasa Konseyi kararı var, bu karar hepimizi bağlıyor, fakat biliyoruz ki bu inkar cezasız kalmamalı, bunun hukuki yolları var, gerekli kanunları yazıp bunu insan hakları mahkemesine kabul ettirmek mümkün, benim zamanım buna yetmez yerime gelecek cumhurbaşkanından 'Ermeni soykırım inkarına ceza' yasasını unutmamasını diliyorum" dedi - Lyon