Fransa Cumhurbaşkanı Hollande'un Irak Ziyaretine Işid'den Bombalı Karşılama





Terör örgütü IŞİD'e karşı iki yıldan bu yana zorlu bir mücadeleye girişen Irak, uzun süre sonra ilk kez Batılı bir lideri ağırladı.



Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande başkent Bağdat'a adım atmadan önce yoğun güvenlik önlemleri alındı. Ancak ziyaret sırasında Bağdat'ta yapılan silahlı saldırı IŞİD'in Hollande'ın ziyaretine tepkisi olarak yorumlandı.



#NoticiasDelMundo Francois Hollande visita a tropas francesas en Iraq https: //t.co/pirUVTaAUF pic.twitter.com/b5uTMfXeCC— TR #Internacional (@TRInternacional) 2 janvier 2017



Hollande, Savunma Bakanı Jean-Yves Le Drian'la birlikte yaptığı günü birlik ziyaretinde, Fransa'nın ülke dışındaki operasyonlara devam edeceğinin altını çizdi:



" Yaşamaya, çalışmaya, dışarı çıkıp dolaşmaya ve özgürce hareket etmeye devam ettiniz. Kendinizle gurur duyabilirsiniz. Ama terörizm belasından kurtulmuş sayılmayız. Dışarıda terörle mücadeleye devam etmeliyiz. Bu kapsamda Mali, Suriye ve Irak'ta askeri operasyonlarımızı sürdüreceğiz. Askerlerimizle görüşmek üzere yarından sonra Irak'a gideceğim."



Fransa'nın popülaritesi en düşük cumhurbaşkanı olarak bilinen Hollande, içeride ve dışarıda sessiz ve sakin duruşu ile tanınıyor. Ancak bunların aksine Hollande ülke dışına en fazla asker gönderen Fransız lider konumunda.



Fransız ordusu ilk kez Hollande döneminde yurtdışı operasyonlarına bu denli hız verdi. Fransa IŞİD'e karşı kurulan uluslararası koalisyonda ABD'den sonra savaşa en fazla yatırım yapan ülkeler arasında ikinci sırada.



Chammal operasyonu



Fransa, IŞİD'in Irak'taki hedeflerine karşı yürütülen ve adını Irak'taki Chammal rüzgarından alan Chammal operasyonuna bir uçak gemisi, iki firkateyn, 18 çok amaçlı jet Rafales ve Mirage 2000 tipi savaş uçakları ve binden fazla asker gönderdi. ABD haricinde yapılan tüm saldırıların yüzde 12'sini Fransa gerçekleştirdi.



1 200 militaires français sont engagés contre Daech dans l'opération #Chammal. pic.twitter.com/zqoUzUpLx1— État-Major Armées (@EtatMajorFR) 16 décembre 2016



Irak'taki askeri operasyon kararı Eylül 2014'te alındı. François Hollande'un Irak'a yaptığı resmi ziyaretinden bir kaç gün sonra ise hayata geçirildi. Bu dönemde Fransa Suriye'ye girmeyeceğini açıklamıştı. Ancak karar 2015 sonunda yaşananlarla değişti.



Afrika'da Serval ve Sangaris operasyonları



Bunun öncesinde Mayıs 2013'te Fransa Cumhurbaşkanı yine terörle mücadele kapsamında Mali'ye askeri operasyon yapmıştı. Ocak 2013'te Serval operasyonu kapsamında Fransa uluslararası bir koalisyonun başkanlığını yapmış ardından Aralık ayında iki yıl sürecek Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Sangaris operasyonu için düğmeye basmıştı.



#GénopeX, – Le 31 octobre dernier, la France a officiellement mis fin à l'opération Sangaris, déclenchée il y a… https: //t.co/bEUEdslkvv— GénérationOpex (@Generationopex) 7 décembre 2016



Suriye



Fransa'nın Suriye'ye askeri operasyona katılma kararını etkileyen olay Ocak 2015 yapılan Charlie Hebdo saldırıları oldu. Fransa'nın Suriye ve Irak'taki hava saldırıla



Auteur: euronews-tr



Tags: Irak Cumhurbaşkanı bombalı Askeri ziyaretine François Hollande karşılama IŞİDden Hollandeun Diplomatik ziyaret Fransa Gepost: 02 januari 2017