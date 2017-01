Fransa Cumhurbaşkanı Hollande'ın Irak Ziyareti

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, terör örgütü DEAŞ'ın Musul başta olmak üzere Irak ve Suriye'den silinmesi gerektiğini belirterek, "Musul'da iyi bir idari mekanizma kurularak, tüm etnik ve dini unsurların birlikte barış içerisinde yaşaması sağlanmalıdır." dedi.



Hollande, Irak'ın başkenti Bağdat'taki resmi temaslarının ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentine geldi.



IKBY Başkanı Mesut Barzani tarafından Erbil Uluslararası Havalimanı'nda resmi bir törenle karşılanan Hollande, Peşmerge güçleri ve Fransız askerlerinin konuşlandığı Musul'un doğusundaki Zerdık Dağı'nı ziyaret etti.



Erbil kentindeki başkanlık konutunda Barzani ile ortak bir basın toplantısı düzenleyerek ziyareti hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Hollande, şunları kaydetti:



"Peşmerge güçlerini başarılarından dolayı tebrik edip, Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonundaki Irak güvenlik güçlerine desteği belirtmek için buradayım. Irak'a somut desteklerimizi belirtmek, askeri ve siyasi dayanışmayı güçlendirmek için yeni yılda buradayız. Aynı zamanda Fransa'nın her zaman Kürt halkının yanında olduğunu göstermek için bu ziyareti gerçekleştirdik."



Erbil'e ilk defa Eylül 2014'de geldiğini hatırlatan Hollande, "Terör örgütü DEAŞ, Erbil'in kapısına dayandığı zaman buraya gelmiştim. Fransa'nın size (IKBY) destek verilmesini istediniz. Bu talebin üzerine Fransa, DEAŞ'a karşı oluşturulan uluslararası koalisyon güçlerinin bir üyesi oldu ve tam bir destek sundu." dedi.



DEAŞ ile mücadelede Peşmerge güçlerinin aktif ve önemli rolüne değinen Hollande, "Fransa güçleri ve Irak askerleri Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonunda yer alıyor. Ancak Peşmerge güçlerinin fedakarlık ve cesareti olmasaydı, DEAŞ'ın püskürtülmesi mümkün değildi." değerlendirmesinde bulundu.



DEAŞ ile mücadelede önemli bir mesafenin katedildiğinin altını çizen Hollande, konuşmasını şu şekilde tamamladı:



"Peşmerge sadece kendi bölgelerini kurtarmak için değil, tüm dünya adına savaşıyordu. Herkesin kendi sorumluluğunu üstlenmesi gerekiyor. Bu sadece Peşmerge'nin değil tüm dünyanın görevidir. Teröristlerin gerçekten ortadan kaldırılması istiyorsak, hepimizin bir adım atarak, gerekli sorumlulukları üstlenmesi lazım. Eğer 'yapılması gereken ne kaldı?' diye sorsak, Musul'un kurtarılması, DEAŞ'ın Irak ve Suriye'den silinmesi. Eğer terör tamamen ortadan kaldırılacaksa bunun her yerde yapılması lazım. Aynı zamanda Musul DEAŞ'tan temizlendikten sonra, siyasi bir anlaşma yapılmalıdır. Musul'da iyi bir idari mekanizma kurularak, tüm etnik ve dini unsurların birlikte barış içerisinde yaşanmasını sağlanmalıdır."



IKBY Başkanı Barzani ise DEAŞ'ın Erbil'e yaklaştığı dönemde Fransa Cumhurbaşkanı Hollande'ın sürpriz bir şekilde kendilerini ziyaret ettiğini, hem kendisi hem de Fransız halkı adına verilen insani ve dost yardımları unutmadıklarını vurguladı.



Barzani, DEAŞ ile mücadeleye de değinerek şunları söyledi:



"Güvenlik güçleri şu anda DEAŞ'ın kalbinde ancak bu örgütün askeri olarak tamamen bozguna uğratıldığını ve ortadan kaldırıldığı anlamı taşımıyor. Farklı bir isim ve maske altında teröre tekrardan maruz kalabiliriz. Bu yüzden yardımların ve dayanışmanın sürmesi gerekiyor. Güvenlik güçleri DEAŞ'a karşı ilerleme kaydetmeye devam ediyor. Evet zor bir savaş olduğunun farkındayız ancak temenni ediyoruz ki bu savaş DEAŞ'ın aleyhine sonuçlanacaktır."



Hollande, başkent Bağdat'ta mevkidaşı Fuat Masum ve Irak Başbakanı Haydar el İbadi ile bir araya gelmişti.