Fransa Brexit ile İlgili Yükselen Tansiyonu Düşürmeye Çalışıyor

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault İngiltere'yi müzakere sürecinde herhangi bir şekilde cezalandırılma niyetinde olmadıklarını söyledi:



"Açıkça burada belirtmek istiyorum, seçim yapma imkanı sağlanmayacak aksi taktirde Avrupa Birliği'nin sonu anlamına gelir. Konu İngiltere'yi cezalandırmak değil. Cezadan kim söz etti ? İngiliz mevkidaşım dün bu şekilde konuşuyordu. Her halükarda bu Fransa'nın duruşunu yansıtmıyor."



Hindistan'da temaslarda bulunan İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson Fransa'yı, ülkesini "2. Dünya Savaşı filmlerindeki gibi" cezalandırmakla suçladı:



"Eğer Sayın Hollande, Avrupa Birliği'nden kaçmak isteyen herkese 2. Dünya Savaşı filmlerindeki gibi cezalar uygulayan bir yönetici olmak istiyorsa, bununla ilerlenebileceğini düşünmüyorum. Bu, dostlarımızın ve ortaklarımızın çıkarına değildir."



İngiltere başbakanı Theresa May Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) Davos zirvesinde tarafların çıkarlarını koruyan dengeli bir anlaşmanın önemine vurgu yaptı:



"İngiltere derin bir değişim içerisinde. Müzakereler zor geçecek. Dünyada yeni bir rol üstlenmeye hazırlanıyoruz. Avrupa Birliği'nin organizasyon olarak başarılı olması İngiltere için çok önemli."



Şimdi gözler Londra'daki Yüksek Mahkeme'ye çevrildi. Yüksek Mahkeme Brexit'in milletvekillerinin oyuna sunulması gerektiğine hükmetmişti. May ise bu kararı temyize götürmüştü.



Auteur: euronews-tr



Tags: Brexit ile ilgili İngiltere siyaseti Fransa siyaseti düşürmeye yükselen Birleşik Krallık tansiyonu çalışıyor Fransa Gepost: 19 januari 2017