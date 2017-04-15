Fransa, Başkanlık Seçimlerine Sekiz Gün Kala Melenchon'un Atağını Konuşuyor

Fransa'da en son açıklanan kamuoyu yoklamaları, cumhurbaşkanlığı yarışında adayların hiç olmadığı kadar birbirine yakın gittiğini ortaya koyuyor.



Fransız Le Monde gazetesi için Ipsos-Sopra Sterna tarafından yapılan ankette hem merkezin adayı Emmanuel Macron hem de aşırı sağcı Marine Le Pen'in ilk turdaki oy oranı yüzde 22 çıktı.



Yine aynı ankete göre, aşırı solun adayı Jean-Luc Melenchon'un oy oranı yüzde 20, muhafazakar François Fillon'unki ise yüzde 19.



İlk dört sırayı paylaşan adayların arasında sadece yüzde 3'lük bir fark bulunuyor ve bu da anketin hata payı içerisinde yer alıyor.



Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu 23 Nisan'da yapılacak. En çok oyu alan iki aday, 7 Mayıs'ta ikinci turda karşı karşıya gelecek.



İkinci tura çıkmayı başarması halinde Macron'un rakibi kim olursa olsun seçimleri kazanması bekleniyor.



Ancak son günlerin en çok dikkat çeken olayı ise Melenchon'un Mart sonu ve Nisan ayı başında yapılan iki açık oturumdaki yüksek performansı nedeniyle anketlerde hızla yükselişe geçmesi. İlk dört aday arayı iyice açıyor



Cuma günü yayınlanan ikinci bir ankette ilk dört sırada yer alan adayların, diğer yedi adayla arasındaki oy farkını 6 puana kadar çıkardığını ortaya koyuyor.



Opinionway tarafından yapılan bu ankette Macron, yüzde 23 ile yarışı önder götürürken, Melenchon'un oy oranı ise yüzde 17.



Avrupa Birliği'ne (AB) karşı olan ve işveren yanlısı istihdam düzenlemelerini geri çekme sözü veren Melenchon'un yükselişi özellikle yatırımcıları tedirgin ediyor.



İkinci tura kalması halinde, aşırı solcu liderin, Fillon ve Le Pen karşısında kazanması bekleniyor.



Yapılan kamuoyu yoklamaları ayrıca, yine AB karşıtı olan ve euro'dan çıkma vaadinde bulunan Le Pen'in ikinci turda kaybedeceğini de ortaya koyuyor.



Fransa'da Le Pen hakkında partideki asistanlara ödemek yapmak için AB fonları kullanarak usulsüzlük yaptığı iddialarıyla ilgili soruşturma açıldı.



Ancak bu sürecin, yolsuzluk iddialarının Fillon'un kampanyasını etkilediği kadar etkilemesi beklenmiyor.



Yapılan kamuoyu yoklamaları, Fillon'un hakkındaki yolsuzluk soruşturmasının izlerini geride bırakamadığına işaret ediyor. Melenchon Fransa'nın en genç senatörü oldu



Fillon'un yarışta geride kalmasının yanı sıra açık oturumlarda gösterdiği performans, Melenchon'un çok sürpriz bir şekilde yarışta iddialı hale gelmesine neden oldu.



Melenchon, ana akım partilerin iddiasını kaybettiği ve halkın değişim talebinin sandığa yansıdığı bir dönemde sandıkta fark yaratmak istiyor.



1951 yılında Fas'ta doğan aşırı solcu aday, 11 yaşında Fransa'ya taşındı. Üniversitede felsefe okudu ve öğrenciliği sırasında aktif bir şekilde siyasete atıldı.



Siyasetle ilk ilgilenmeye başladığı dönemde kendisini Troçkist olarak tanımladı. 1970'lerde Sosyalist Parti'ye katılan Melenchon, 1986 yılında henüz 35 yaşındayken seçimi kazanarak, Fransa'nın en genç senatörü oldu.





1986-2000 ve 2004-2010 yılları arasında bakanlık yapan Mélenchon, 2009 yılından bu yana Avrupa Parlamentosu üyesi.



Komünist aday, 2012 yılında da seçimlere iki hafta kala anketlerdeki desteğini yüzde 17'lere kadar çıkarmış ancak yüzde 11,1 oyla üçüncü olarak, ikinci tura kalmayı başaramamıştı.