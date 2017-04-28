Fransa Başbakanının Evine Hırsız Girdi

Fransa Başbakanı Bernard Cazeneuve'un evine hırsız girdi. Fransız medyasında yer alan habere göre, pazartesi günü Başbakanın Paris'teki evine hırsızlık amacıyla girildiği kaydedildi. Başbakan Cazeneuve'in yakınlarına göre göre hırsız veya hırsızlar, Bernard Cazeneuve' un dairesi olduğundan habersizdi. Perşembe günü Fransız basınına bir açıklamada bulunan yakınları, kasıtlı olarak Başbakan Cazeneuve'un hedef alınmadığı öne sürüldü.



Başbakana yakın bir kaynak "Her şey Başbakanın evi olduğundan habersiz olduklarını gösteriyor"dedi. Başbakan Cazeneuve'un ülkenin yüksek bir terörist tehdit ortamında bulunmasından dolayı, binası dışında statik korumaların birkaç ay önce kaldırılmasını istediği belirtildi. Başbakanlıkla ilgili hiçbir evrak ve belgenin evde olmadığı kaydedildi. Pazartesi gerçekleşen hırsızlık olayının ardından Başbakan Cazeneuve'in can ve mal güvenliğini sağlamak için geçici bir güvenlik sistemi kurulduğu açıklandı. - PARİS