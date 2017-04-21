Fransa Başbakanı: Le Pen Paris Saldırısını Siyasi Rant İçin Kullanıyor





Fransa'da pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu öncesi adaylar, Paris saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.



Seçimlerin favori ismi, bağımsız aday Emmanuel Macron, bu sabah katıldığı bir programda Champs-Élysées saldırısının ülkeyi bölemeyeceğini söyledi.



Je sais que les Français n'ont pas peur. Je sais, chers concitoyens, que vous tiendrez bon. Je sais que nous saurons maintenir notre unité.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 21, 2017



Macron, "Bu meydan okuma bugün ve önümüzdeki yıllarda bizi bölmek bir yana bizi geleceğe hazırlıyor. Onların istediği bizim çöküşümüz ve dehşete düşüşümüzü izlemek. Ben buna teslim olmayacağım ve korku ile hareket etmeyeceğim" ifadelerini kullandı.



Avrupa Birliği ve göçmen karşıtı aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi adayı Marine Le Pen ise, Fransa'nın sınırlarında kontrol yapılmasını ve istihbarat birimlerince bilinen terör şüphelilerinin sınır dışı edilmesini talep etti.



Le Pen kampanya merkezinde yaptığı basın toplantısında, "Sınır kontrolleri derhal yeniden başlatılmalı ve istihbarat servislerinin gözlem listelerinde yer alan yabancıların ihraç edilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.



"Je demande le traitement administratif ou pénal immédiat des fichés S connus pour leur adhésion à l'idéologie de l'ennemi." #ConfMLP— Marine Le Pen (@MLP_officiel) April 21, 2017



Merkez sağın adayı François Fillon, seçilmesi halinde dış politikada önceliği terör örgütü IŞİD'in yok edilmesine vereceğini söyledi.



Paris saldırısı kurbanlarına hürmeten seçim kampanyasını durdurduğunu açıklayan Eski Başbakan Fillon, "Dış politikada önceliğim bizi doğrudan tehdit eden IŞİD'in yok edilmesi olacak. Bu da ancak büyük güçlerin birlikte hareket etmesi ile mümkün. ABD, Avupa, Rusya, İran, Türkiye ve Körfez ne kadar bölünürse IŞİD'e karşı zafer kazanma imkanı da o kadar uzar" dedi.



Son yayımlanan kamuoyu yoklamalarına göre Fillon ile birlikte yüzde 19 oy oranı ile 3'üncü sırada bulunan aşırı solcu aday Jean-Luc Melenchon da "Şiddetin demokrasiye inananlara karşı son sözü söyleyemeyeceğini göstermek için panik yapmayın, demokrasimi sürecini kesintiye uğratmamak için oy kullanın" çağrısında bulundu.



Seçimde fazla şans tanınmayan Sosyalist adayı Benoit Hamon ise, "Demokrasiyi bağrımıza basmalıyız. Zira ondan nefret edenler tıpkı öldüren teröristler gibiler" değerlendirmesinde bulundu.



Fransa Başbakanı Bernard Cazeneuve de aşırı sağcı aday Le Pen'in Paris saldırısını siyasi rant elde etmek ve insanları bölmek için kullandığını söyledi.



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