Fransa Başbakanı Cazeneuve Ile Tunus Başbakanı Şahid'in Ortak Basın Toplantısı

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Fransa Başbakanı Bernard Cazeneuve'nin Tunus Başbakanı Şahid tarafından resmi törenle karşılanması

İkilinin heyetler arası görüşmesi ve çeşitli anlaşmalar imzalanması

Fransa Başbakanı Bernard Cazeneuve'nin basın açıklaması

Tunus Başbakanı Yusuf Şahid 'in basın açıklaması

Fransa Başbakanı Bernard Cazeneuve, bölge turu kapsamında geldiği Tunus'ta, Başbakan Yusuf Şahid ve Libya Başkanlık Konseyi (BK) Başkanı Fayiz es-Serrac ile bir araya geldi.



Başbakan Şahid ile görüşmesinin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında konuşan Cazeneuve, "ABD'nin bu sabah Suriye ordusuna ait askeri hava üssünü bombalamasına şaşırmadık." dedi.



Paris'in Esed rejimiyle ilgili pozisyonu ve Suriye'nin İdlib kentinin Han Şeyhun beldesine düzenlenen kimyasal silah saldırısına değinen Cazeneuve, "Fransa'nın pozisyonu açıktır. Son yıllarda Suriye halkının çektiği sıkıntılardan rejim sorumludur. Suriye'de Fransa'nın da desteklediği Cenevre'de müzakere edilen siyasi çözüm dışında herhangi bir çözüm yoktur. Fransa, Suriye rejiminin işlediği suçlardan sonra ABD'nin pozisyonunu anlayışla karşılıyor." diye konuştu.



Tunus Başbakanı Şahid de "Tunus, Han Şeyhun kentinde sivillere karşı kimyasal saldırıları kınadı. Suçluların tespiti için bir soruşturma açılmasını da talep etti." ifadelerini kullandı.



ABD'nin, Suriye rejimine ait askeri üssü hedef almasına ilişkin hükümetinin pozisyonuna değinen Şahid, "Hükümet bu konuda bir açıklama yayınlayacak. Henüz pozisyonunu netleştirmedi." değerlendirmesinde bulundu.