Fransa Başbakanı Cazeneuve, Bardo Müzesi'ni Ziyaret Etti

- Fransa Başbakanı Bernard Cazeneuve'nin Bardo Müzesi'ne gelişi

Tunus Kültür Bakanı Muhammed Zeynelabidin'in Fransa Başbakanı Cazeneuve'yi karşılaması

Fransa Başbakanı Cazeneuve'nin anıta çelenk bırakması ve saygı duruşunda bulunması

Fransa Başbakanı Cazeneuve'nin anı defterine yazı yazması

Tunus Kültür Bakanı Zeynelabidin'in Fransa Başbakanı Cazeneuve'ye hediye takdim etmesi Fransa Başbakanı Bernard Cazeneuve, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği başkent Tunus'ta 18 Mart 2015 tarihinde terör saldırısı düzenlenen Bardo Müzesi'ni ziyaret etti. Saldırıda hayatını kaybedenler için yapılan anıta çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunan Başbakan Cazeneuve, daha sonra anı defterine yazı yazdı. Tunus Kültür Bakanı Muhammed Zeynelabidin, Başbakan Cazeneuve'a hediye takdim etti.