Fransa, AB'den Le Pen'in Dokunulmazlığını Kaldırmasını İstedi

Fransız ırkçı Parti Ulusal Cephe (FN) Cumhurbaşkanı Adayı Marine Le pen'e, Avrupa Parlamentosunda sahte danışmanlara maaş bağlamaktan soruşturma başlatılmıştı. Fransa, soruşturma kapsamında sorgudan geçmeyi reddeden Le pen için Avrupa Birliği'nden dokunulmazlığın kaldırılmasını talep etti.



Avrupa Birliğine karşı deyimleriyle de bilinen Le pen, Avrupa Parlamentosunun (AP) sunduğu dokunulmazlığı kullanarak Fransız hakimlerin karşısına çıkmayı reddetmişti. Parisli hakimler, AP'den Le pen ve partisinin AP Vekili Marine-Christine Boutonnet'nin dokunulmazlığını kaldırılmasını talep etti. Mart 2015'te başlatılmış soruşturma iki kadının AP içerisinde değil de Parti için çalışanlara AP danışman maaşı verip vermediğini yönünde. Soruşturma kapsamında iki eski asistan Carherine Griset ve Charles Hoyrcade'ın AP maaşı alıp Fransa'da parti için görev aldığı ortaya çıkmıştı. - PARİS